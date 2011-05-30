В 4 сезоне 84 серии сериала «Интерны» Полина пытается понять, почему ее бывший муж пришел работать в эту больницу. Семену необходимо прятать от Глеба любой алкоголь, который может ему попасться. Быков доказывает Боре свой несгибаемый авторитет.