В 4 сезоне 67 серии сериала «Интерны» Алексей изо всех сил пытается вылечить «родственника» своего начальника. С помощью Глеба Тимур надеется выяснить, что к нему испытывает бывшая супруга. Дерматолог начал видеть тайный смысл в самых разных вещах.
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