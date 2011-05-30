В 4 сезоне 67 серии сериала «Интерны» Алексей изо всех сил пытается вылечить «родственника» своего начальника. С помощью Глеба Тимур надеется выяснить, что к нему испытывает бывшая супруга. Дерматолог начал видеть тайный смысл в самых разных вещах.