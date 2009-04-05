Во 2 сезоне 4 серии сериала «Пациенты» Уолтер, директор крупной компании, по совету жены приходит на терапию. У него бессонница, и он ищет быстрое решение своей проблемы. Когда Пол пытается выяснить причину, у пациента начинается паническая атака.
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