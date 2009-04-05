Во 2 сезоне 11 серии сериала «Пациенты» Пол опаздывает к началу сеанса с Мией. Она приносит ему показания по делу, которые дала Лаура. Женщина проявляет признаки ревности. Доктор выясняет, почему отношения пациентки заканчиваются провалом.
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