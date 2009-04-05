Во 2 сезоне 32 серии сериала «Пациенты» Эйприл делится с доктором хорошими новостями: химиотерапия сработала, началась ремиссия. Это изменило ее взгляды на жизнь и отношения с близкими. Девушка переживает о своем будущем, которое ее пугает.
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