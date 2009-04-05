Во 2 сезоне 26 серии сериала «Пациенты» Миа шокирована тем, что беременность не подтверждается. Она рассказывает Полу о матери, приехавшей ее поддержать. Доктор советует пересмотреть отношения с отцом, который не так хорош, как женщина думает.
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