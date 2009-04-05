Во 2 сезоне 7 серии сериала «Пациенты» на приеме Эйприл рассказывает, что ее бывший парень узнал о диагнозе и предложил помощь. Девушка переживает, что из-за своей слабости попадет в зависимость от других людей, а ей хочется остаться свободной.