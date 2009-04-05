Во 2 сезоне 21 серии сериала «Пациенты» Пол погружается в себя после смерти отца. На очередном сеансе Миа признается, что забеременела после случайного секса. Она собирается оставить ребенка, потому что считает его своим последним шансом на счастье.
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