Во 2 сезоне 5 серии сериала «Пациенты» Пол навещает Джину, которой предстоит быть свидетелем на суде. Мужчина негативно отзывается о своей работе и жизни. Доктор предлагает возобновить пятничные сеансы терапии, чтобы решить его проблемы.
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