Во 2 сезоне 31 серии сериала «Пациенты» Миа сообщает, что собирается прекратить терапию. Она считает, что ее жизнь стала хуже: отец отвернулся от нее после разговора. Женщина хочет, чтобы отношения с доктором перестали быть сугубо профессиональными.
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