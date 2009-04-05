Во 2 сезоне 31 серии сериала «Пациенты» Миа сообщает, что собирается прекратить терапию. Она считает, что ее жизнь стала хуже: отец отвернулся от нее после разговора. Женщина хочет, чтобы отношения с доктором перестали быть сугубо профессиональными.