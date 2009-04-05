Во 2 сезоне 8 серии сериала «Пациенты» Оливер думает, что к разводу родителей привело его поведение. Он отказывается говорить им о своих трудностях, чтобы не усугубить проблему. В конце концов подросток соглашается остаться жить с отцом.
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