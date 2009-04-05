Во 2 сезоне 27 серии сериала «Пациенты» Эйприл обвиняет доктора в том, что он раскрыл ее диагноз матери. Пол уверен, что поступил правильно. Девушка нуждалась в помощи, но не могла поделиться этим с близкими из-за психологических проблем.