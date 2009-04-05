Во 2 сезоне 29 серии сериала «Пациенты» Уолтера помещают в специализированное учреждение, теперь его поведение контролируют врачи. Мужчина пытается манипулировать Полом, чтобы его освободили. Доктор указывает на проблемы, которые нужно исправить.
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