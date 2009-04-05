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Пациенты 2 сезон 9 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Пациенты»
Миа - Первая неделя
Сезон 2 / Серия 1 5 апреля 2009
Эйприл - Первая неделя
Сезон 2 / Серия 2 5 апреля 2009
Оливер - Первая неделя
Сезон 2 / Серия 3 6 апреля 2009
Уолтер - Первая неделя
Сезон 2 / Серия 4 6 апреля 2009
Джина - Первая неделя
Сезон 2 / Серия 5 6 апреля 2009
Миа - Вторая Неделя
Сезон 2 / Серия 6 12 апреля 2009
Эйприл - Вторая неделя
Сезон 2 / Серия 7 12 апреля 2009
Оливер - Вторая неделя
Сезон 2 / Серия 8 13 апреля 2009
Уолтер - Вторая неделя
Сезон 2 / Серия 9 13 апреля 2009
Джина - Вторая неделя
Сезон 2 / Серия 10 13 апреля 2009
Миа - Третья неделя
Сезон 2 / Серия 11 19 апреля 2009
Эйприл - Третья неделя
Сезон 2 / Серия 12 19 апреля 2009
Оливер - Третья неделя
Сезон 2 / Серия 13 20 апреля 2009
Уолтер - Третья неделя
Сезон 2 / Серия 14 20 апреля 2009
Джина - Третья неделя
Сезон 2 / Серия 15 20 апреля 2009
Миа - Четвертая Неделя
Сезон 2 / Серия 16 26 апреля 2009
Эйприл - Четвертая неделя
Сезон 2 / Серия 17 26 апреля 2009
Оливер - Четвертая неделя
Сезон 2 / Серия 18 27 апреля 2009
Уолтер - Четвертая неделя
Сезон 2 / Серия 19 27 апреля 2009
Джина - Четвертая неделя
Сезон 2 / Серия 20 27 апреля 2009
Миа - Пятая неделя
Сезон 2 / Серия 21 3 мая 2009
Эйприл - Пятая неделя
Сезон 2 / Серия 22 3 мая 2009
Оливер - Неделя Пятая
Сезон 2 / Серия 23 4 мая 2009
Уолтер - Неделя Пятая
Сезон 2 / Серия 24 4 мая 2009
Джина - Пятая неделя
Сезон 2 / Серия 25 4 мая 2009
Миа - Шестая неделя
Сезон 2 / Серия 26 17 мая 2009
Эйприл - Шестая неделя
Сезон 2 / Серия 27 17 мая 2009
Оливер - Шестая неделя
Сезон 2 / Серия 28 18 мая 2009
Уолтер - Неделя шестая
Сезон 2 / Серия 29 18 мая 2009
Джина - Шестая неделя
Сезон 2 / Серия 30 18 мая 2009
Миа - Седьмая неделя
Сезон 2 / Серия 31 24 мая 2009
Эйприл - Седьмая неделя
Сезон 2 / Серия 32 24 мая 2009
Оливер - Седьмая неделя
Сезон 2 / Серия 33 25 мая 2009
Уолтер - Седьмая неделя
Сезон 2 / Серия 34 25 мая 2009
Джина - Седьмая неделя
Сезон 2 / Серия 35 25 мая 2009
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Пациенты» на сеансе Уолтер рассказывает доктору о своем происхождении, детских страхах и переживаниях. Пол понимает, что причина панических атак — страх потери, который появился после гибели родного брата.

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