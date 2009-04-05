Во 2 сезоне 9 серии сериала «Пациенты» на сеансе Уолтер рассказывает доктору о своем происхождении, детских страхах и переживаниях. Пол понимает, что причина панических атак — страх потери, который появился после гибели родного брата.
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