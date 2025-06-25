Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Игра на выживание
Статьи
Статьи о сериале «Игра на выживание»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Игра на выживание»
Вся информация о сериале
«Точно повторят нашу историю»: «Игру в кальмара» обвинили в плагиате российского сериала — и виной всему милашка Сэ Бёк
Частично, шоураннер корейского хита Netflix сам виноват в такой реакции коллег.
2 комментария
25 июня 2025 13:46
Смерть Алексея Чадова в «Игре на выживание» была безумно нелепой: одно клише на другом — но это даже не самое плохое
В преддверии 3 сезона поводов для оптимизма судьба персонажа не прибавляет.
Написать
25 июня 2025 07:00
Важнейший сюжетный поворот в «Игре на выживание 2» заспойлерили задолго до концовки: заметят только самые терпеливые
При повторном просмотре это еще сильнее бросается в глаза.
Написать
24 июня 2025 18:38
Полгода в абхазских лесах и даже веганы стали есть мясо: как Premier снимали «Игру на выживание»
Актеры будто сами оказались на пороге жизни и смерти.
Написать
24 июня 2025 15:42
Этот сериал НТВ и Premier с Жарковым превзойдет даже «Первый отдел»: «Игра на выживание» вернется на экраны
Восстал из пепла, и актер с продюсером это подтвердили.
Написать
23 июня 2025 14:15
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667