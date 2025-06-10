Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Игра на выживание Новости

Новости о сериале «Игра на выживание»

Новости о сериале «Игра на выживание» Вся информация о сериале
На адреналине: 8 мощных российских экшен-сериалов
На адреналине: 8 мощных российских экшен-сериалов Лучшие образцы жанра за последние пять лет.
Написать
10 июня 2025 10:47
Сделано в Сибири: 5 сериалов и фильмов с сибирской природой
Сделано в Сибири: 5 сериалов и фильмов с сибирской природой Величие Сибири притягивает не только отважных путешественников, но и людей, работающих в кино. Суровое и опасное место с прекрасной природой, темно-зелеными лесами и гудящим льдом — в таком побывать смелости хватит не у каждого. Мы можем только фантазировать о том, какие ужасы могут встретиться нам в непроходимых лесах, и надеяться на то, что мы справимся. Так и кинематографисты — не только русские, но и зарубежные — не раз вдохновлялись сибирским регионом. В нашей подборке — фильмы и сериалы о природе Сибири.
Написать
3 декабря 2024 12:16
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером На этой неделе стриминги предлагают спасти мир, поддержать платонические отношения, раскрыть дело о пропаже детей и понаблюдать за динозаврами. 
Написать
26 мая 2023 15:00
На ТНТ стартует второй сезон сериала «Игра на выживание»
На ТНТ стартует второй сезон сериала «Игра на выживание» Обновленный состав персонажей окажется в совершенно других условиях.
Написать
28 ноября 2022 14:51
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание»
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Остросюжетные шоу, которые вы посмотрите залпом.  
Написать
17 ноября 2022 12:00
Сериал «Игра на выживание» получит третий сезон
Сериал «Игра на выживание» получит третий сезон В продолжении герои окажутся в еще более экстремальных условиях.
Написать
26 октября 2022 17:17
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон По мнению зрителей, в этих историях еще рано ставить точку.    
Написать
7 октября 2022 12:00
Второй сезон «Игры на выживание» выйдет на PREMIER на неделю позже
Второй сезон «Игры на выживание» выйдет на PREMIER на неделю позже Продолжение решили отложить из-за трагедии в Ижевске.
Написать
27 сентября 2022 11:32
Появился тизер-постер сериала «Игры на выживание 2»
Появился тизер-постер сериала «Игры на выживание 2» Новые серии выйдут осенью.
Написать
26 августа 2022 10:49
Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов 24 июня в прокат вышла авантюристская приключенческая комедия с Сергеем Безруковым «Бендер: Начало». Накануне премьеры один из главных актеров фильма Никита Кологривый («Зоя», «Девятаев») специально для «Киноафиши» рассказал о своих кинопредпочтениях.
Написать
25 июня 2021 17:59
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше