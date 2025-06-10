Величие Сибири притягивает не только отважных путешественников, но и людей, работающих в кино. Суровое и опасное место с прекрасной природой, темно-зелеными лесами и гудящим льдом — в таком побывать смелости хватит не у каждого. Мы можем только фантазировать о том, какие ужасы могут встретиться нам в непроходимых лесах, и надеяться на то, что мы справимся. Так и кинематографисты — не только русские, но и зарубежные — не раз вдохновлялись сибирским регионом. В нашей подборке — фильмы и сериалы о природе Сибири.