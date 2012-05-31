Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Мужчины в горах
Постер телешоу Мужчины в горах
Постер телешоу Мужчины в горах
Постер телешоу Мужчины в горах
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Мужчины в горах

Мужчины в горах (2012 - …)

Mountain Men 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал History
Продолжительность телешоу 113 часов 24 минуты
О чем телешоу

Это американская программа, которая впервые вышла в эфир на канале History Channel в 2012 году. Шоу следует за несколькими горняками в их повседневной жизни, работе и ежедневных приключениях. Чтобы выжить в диких условиях, жители гор охотятся, промышляют рыболовством и строят укрытия из подручных средств. Здесь, вдали от цивилизации, они могут положиться исключительно на собственные силы. Программа «Мужчины в горах» позволит зрителям заглянуть в мир тех, кто избрал жизнь вдали от больших городов, роскошных ресторанов и массивных торговых центров. Проводником выступает Юстас Конвей, уже 12 лет обитающий близ гор Северной Каролины.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Д.Б. Суини
Д.Б. Суини Himself
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Дата выхода новых серий 12-го сезона телешоу «Мужчины в горах»
Ice Cold
Сезон 12 Серия 6
5 октября 2023
Mountain Marathon
Сезон 12 Серия 7
12 октября 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Мужчины в горах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 8 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 16 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 15 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 16 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 16 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 16 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 16 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2019, 13 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2020, 16 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2021, 10 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2022, 13 эпизодов
Мужчины в горах - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2023, 7 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Пахмутова может быть спокойна: Добронравов обрел покой рядом с этими великими людьми
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
«В ужасе»: ледовое шоу Авербуха отменили из-за прихоти одного человека
Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей
Мужчины с этими именами бегут от брака, как от огня
Даже пытался изнасиловать: из-за этой актрисы Миронов окончательно потерял рассудок
Мурашки по коже: народ ахнул, увидев родного брата Дмитрия Нагиева (фото)
Режиссер не мог поверить: эта актриса отказалась от роли Тамары в «Экипаже»
Тест: какой вы котик из мультфильмов Диснея?
С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше