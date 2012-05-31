Это американская программа, которая впервые вышла в эфир на канале History Channel в 2012 году. Шоу следует за несколькими горняками в их повседневной жизни, работе и ежедневных приключениях. Чтобы выжить в диких условиях, жители гор охотятся, промышляют рыболовством и строят укрытия из подручных средств. Здесь, вдали от цивилизации, они могут положиться исключительно на собственные силы. Программа «Мужчины в горах» позволит зрителям заглянуть в мир тех, кто избрал жизнь вдали от больших городов, роскошных ресторанов и массивных торговых центров. Проводником выступает Юстас Конвей, уже 12 лет обитающий близ гор Северной Каролины.