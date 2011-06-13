В 1 сезоне 15 серии сериала «Хочу романтики» Сон Хён предлагает Ин Ён выйти за него замуж, однако девушка отказывается и решает уволиться из отеля. Алекс не может принять свободные отношения Со Ён, а мать Хён Чжу застаёт в её доме Док Су.
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