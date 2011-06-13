В 1 сезоне 3 серии сериала «Хочу романтики» Хён Чжу нанимает парня на свадебную церемонию, чтобы не быть брошенной у алтаря. Подруги не хотят, чтобы девушка отправилась в медовый месяц в одиночестве, а Ин Ён пытается начать всё с начала с Сон Су.
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