В 1 сезоне 3 серии сериала «Хочу романтики» Хён Чжу нанимает парня на свадебную церемонию, чтобы не быть брошенной у алтаря. Подруги не хотят, чтобы девушка отправилась в медовый месяц в одиночестве, а Ин Ён пытается начать всё с начала с Сон Су.