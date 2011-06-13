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Киноафиша Сериалы Хочу романтики Сезоны Сезон 1 Серия 6

Хочу романтики 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Хочу романтики»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 13 июня 2011
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 14 июня 2011
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 20 июня 2011
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 21 июня 2011
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 27 июня 2011
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 28 июня 2011
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 4 июля 2011
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 5 июля 2011
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 11 июля 2011
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 12 июля 2011
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 18 июля 2011
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 19 июля 2011
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 25 июля 2011
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 26 июля 2011
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 1 августа 2011
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 1 августа 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Хочу романтики» Со Ён меняет взгляды после помощи беременной жене экс-любовника. Ин Ён избегает бывшего коллегу после свидания, а Хён Чжу решает отомстить Тхэ У за исчезновение перед свадьбой без объяснений.

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