В 1 сезоне 6 серии сериала «Хочу романтики» Со Ён меняет взгляды после помощи беременной жене экс-любовника. Ин Ён избегает бывшего коллегу после свидания, а Хён Чжу решает отомстить Тхэ У за исчезновение перед свадьбой без объяснений.