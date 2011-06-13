В 1 сезоне 11 серии сериала «Хочу романтики» Хён Чжу неудачно пытается извиниться перед Док Су и понимает, что не может его забыть. Сон Су снова начинает встречаться с Ган Хи, а Со Ён работает над новой коллекцией и проводит ночь с Чжун И.