В 1 сезоне 7 серии сериала «Хочу романтики» после окончательного расставания с Сон Су девушку начинает мучать бессонница. Хён Чжу снова встречает парня, который сыграл роль её жениха на свадебной церемонии перед гостями.
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