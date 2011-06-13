В 1 сезоне 9 серии сериала «Хочу романтики» Ин Ён начинает избегать Сон Хёна после того, как узнаёт о его назначении управляющим отеля. Хён Чжу проводит ночь с Док Су, хотя не собирается с ним встречаться, а Со Ён заигрывает с фотографом, Чжун И.