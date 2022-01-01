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Киноафиша Сериалы Хочу романтики Сезоны
Хочу романтики (2011 - 2014), список сезонов I Need Romance 16+
Год выпуска 2011
Страна Корея
Эпизод длится 45 минут
Телеканал tvN
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Список сезонов сериала «Хочу романтики»
Хочу романтики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 16 эпизодов
 
Хочу романтики - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 16 эпизодов
 
Хочу романтики - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 16 эпизодов
 
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