В 1 сезоне 8 серии сериала «Хочу романтики» Сон Су пытается вернуть бывшую возлюбленную и загладить перед ней вину. Ин Ён начинает встречаться с Сон Хёном, Со Ён решает исполнить мечту юности и стать моделью, а Хён Чжу влюбляется в Док Су.