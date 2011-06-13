В 1 сезоне 13 серии сериала «Хочу романтики» Ин Ён обнаруживает, что у её бойфренда есть невеста из влиятельной и богатой семьи. Чжун И узнаёт, что Со Ён продолжает встречаться с Алексом, а Сон Су пытается поддержать бывшую подругу.
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