В 1 сезоне 13 серии сериала «Хочу романтики» Ин Ён обнаруживает, что у её бойфренда есть невеста из влиятельной и богатой семьи. Чжун И узнаёт, что Со Ён продолжает встречаться с Алексом, а Сон Су пытается поддержать бывшую подругу.