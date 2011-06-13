В 1 сезоне 1 серии сериала «Хочу романтики» Хён Чжу не может понять, почему бойфренд не хочет заниматься с ней сексом до брака. Ин Ён надеется, что возлюбленный скоро сделает ей предложение, однако Сон Су заводит роман с актрисой.