В 1 сезоне 16 серии сериала «Хочу романтики» Док Су не против, чтобы Хён Чжу пошла на свидание в слепую по просьбе матери. Сон Хён уезжает в Сингапур по работе, а Со Ён расстаётся с Чжун И. Ин Ён и Сон Су решают дать своим отношениям второй шанс.