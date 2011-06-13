В 1 сезоне 12 серии сериала «Хочу романтики» Хён Чжу ошибочно полагает, что заразилась ВИЧ, и решает покончить с собой вместе с Док Су. В страну снова возвращается невеста Сон Хёна, из-за чего Ин Ён становится сложно доверять мужчинам.
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