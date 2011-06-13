В 1 сезоне 14 серии сериала «Хочу романтики» Хён Чжу начинает встречаться с Док Су. Сон Хён обещает возлюбленной разорвать помолвку с Мики, однако Ин Ён сложно поверить ему из-за измен Сон Су. Алекс обнаруживает, что Со Ён завела роман с Чжун И.
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