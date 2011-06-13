В 1 сезоне 10 серии сериала «Хочу романтики» Ган Хи не может сосредоточиться на съёмках из-за расставания с парнем. Ин Ён пытается разобраться в чувствах к бывшему возлюбленному, а Хён Чжу признаётся Док Су, что просто использовала его.
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