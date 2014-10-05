В 4 сезоне 8 серии сериала «Родина» несмотря на угрозу и различные проблемы, Кэрри планирует организовать последнюю операцию, которая должна покончить со всем. Тем временем Локхарт и Марта задерживают ИСИ.
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