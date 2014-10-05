В 4 сезоне 10 серии сериала «Родина» утечка информации из ЦРУ не прошла бесследно. Это прямое нарушение правил безопасности и очевидная атака на Америку. Без видимых разрушительных последствий уже не обойдется.
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