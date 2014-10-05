В 4 сезоне 3 серии сериала «Родина» Мэтисон пытается завербовать агента и снова покидает США. У Куинна проблемы. Он общается и в итоге сближается с дамой, которую ранее защищал, а ЦРУ ставит под сомнение его отставку.