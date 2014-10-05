В 4 сезоне 4 серии сериала «Родина» Кэрри получает наводку от Редмонда относительно найденной Куинном информации. Сол просит об одолжении старого друга из пакистанской армии. Фара раскрывает глубоко укоренившийся заговор.
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