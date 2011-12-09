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Киноафиша Сериалы Родина Сезоны
Родина (2011 - 2020), список сезонов Homeland 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
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Список сезонов сериала «Родина»
Родина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Родина - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 12 эпизодов
 
Родина - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 12 эпизодов
 
Родина - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 12 эпизодов
 
Родина - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 12 эпизодов
 
Родина - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 12 эпизодов
 
Родина - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 12 эпизодов
 
Родина - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2020, 12 эпизодов
 
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