В 4 сезоне 6 серии сериала «Родина» данные собраны, а каждая наводка проверена. Теперь осталось привести к действию, покончив со всеми проблемами раз и навсегда. Кэрри полностью уверена в успехе и начинает свою операцию.
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