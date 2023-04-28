Меню
Родина
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи.
Написать
28 апреля 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом
На этой неделе стриминги предлагают спасти человечество от искусственного интеллекта, отправиться в другой город на поиски любви, уединиться на малолюдном острове и стать дегустатором.
Написать
21 апреля 2023 15:00
Джордж Клуни выступит режиссером многосерийного политического триллера «Департамент»
В основу шпионской драмы от Showtime ляжет французский сериал «Бюро».
Написать
7 февраля 2023 12:44
Netflix заказал производство восьмисерийной политической драмы «Дипломат»
Работать над сериалом будет сценаристка «Анатомии страсти» и «Родины» Дебора Кан.
Написать
27 января 2022 16:02
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов
Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
Написать
11 декабря 2020 13:57
