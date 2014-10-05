В 4 сезоне 9 серии сериала «Родина» все козыри Кэрри кончились, поэтому ей приходится импровизировать, чтобы спасти свою миссию и выйти победительницей. ЦРУ закрывается из-за утечки информации, помощи ждать неоткуда.