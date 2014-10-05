В 4 сезоне 12 серии сериала «Родина» все увиденное и сделанное теперь будет преследовать Кэрри и Сола до конца их карьеры. Они возвращаются в США, чтобы продолжить расследование после этих страшных событий.
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