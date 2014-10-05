В 4 сезоне 1 серии сериала «Родина» Мэтисон делает жизненно важный выбор, когда ее коллега в Исламабаде дает ей некоторые данные, приводящие к медиа-катастрофе. У Сола большие проблемы с его новой должностью.
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