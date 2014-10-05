В 4 сезоне 11 серии сериала «Родина» Мэтисон решает, что ее жизнь не стоит практически ничего, поэтому она готова рисковать всем, чтобы вытащить свою команду из сложной ситуации в Пакистане. Будет ли этого достаточно?