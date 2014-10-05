В 4 сезоне 2 серии сериала «Родина» расследование возвращает Кэрри в США, где у нее назревают проблемы, связанные с ее материнской ответственностью и обязательством срочно решить проблему. Куинн становится все более психически неуравновешенным.
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