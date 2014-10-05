В 4 сезоне 5 серии сериала «Родина» Мэтисон надеется завоевать доверие перепуганного агента. По дороге из города Сол вдруг замечает знакомое лицо и останавливается. Куинн и Фара выслеживают нового подозреваемого.
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