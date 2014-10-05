В 4 сезоне 7 серии сериала «Родина» Локхарт прибывает в Исламабад, чтобы договориться об освобождении Сола. Расследование Кэрри усложняется, поскольку оно вертится вокруг ситуации с начальником. Надвигается реальная угроза всем спецагентам.