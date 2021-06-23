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Дафни Кин

Dafne Keen
Дафни Кин
Дафни Кин Dafne Keen
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Дата рождения
4 января 2005
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
150 см
Биография Дафни Кин

Дафни Кин — восходящая голливудская актриса. Родилась 4 января 2005 года в творческой англо-испанской семье. Многие из родственников Дафни связаны с кино и театром. Девочка любила бывать на репетициях и старалась запомнить реплики, повторяя за актёрами. Дома с подругой Дафни устраивала целые представления, которые назывались «Смешные девчонки».

Кинодебютом Кин стал сериал «Беженцы», в котором девочка снялась со своим отцом. Именно тогда она по-настоящему поняла, что хочет быть актрисой. Спустя год Дафни начала ходить по кастингам и вскоре получила свою первую большую роль.

Дафни с детства занимается гимнастикой и танцами, что уже пригодилось в работе. На съёмках «Логана» девочка самостоятельно выполняла часть трюков, упорно трудилась наравне со взрослыми и не жаловалась. Коллеги по съёмочной площадке были так впечатлены способностями Дафни, что режиссёр картины даже задумался о возможном продолжении истории мутанта Лауры Кинни.

Кин сравнивают с Натали Портман и Кирстен Данст, которые, как и Дафни, начали сниматься в детстве и с возрастом достигли невероятных профессиональных высот.

Родители Дафни знали, что она станет актрисой ещё до того, как девочка об этом помыслила. Вероятно, опытные актёры видели в ней ту искру и талант, благодаря которым Кин так умело воплощает своих героев.

Интересные факты о Дафни Кин
  • Съёмки второго сезона «Тёмных начал» стартовали сразу после премьеры первого. Это было сделано, чтобы юные актёры не успели вырасти и измениться за время перерыва;
  • Отец — известный британский актёр Уилл Кин, мать –— испанская актриса, театральный критик и писатель Мария Фернандес Аче;
  • Является билингвом: свободно говорит и пишет на испанском и английском;
  • Занимается балетом, акробатикой, а также пением;
  • Дети Хью Джекмана дружат с Дафни;
  • К прослушиванию в «Тёмные начала» Дафни прочитала только половину книги, из-за чего сомневалась, что получит роль;
  • Хотела стать биологом, но передумала, узнав, что для этого нужна математика.
Фильмография Дафни Кин
Логан
Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.0
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Дафни Кин Дафни Кин Дафни Кин Дафни Кин Дафни Кин и Хью Джекман, Логан Дафни Кин Дафни Кин, Темные начала Дафни Кин
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Начались съемки финального сезона «Темных начал» Сезон будет основан на книге Филиппа Пуллмана «Янтарный телескоп».
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23 июня 2021 11:44
Дафни Кин призналась, что анонс «Дэдпула 3» дал ей надежду на появление в киновселенной Marvel Юная актриса считает, что теперь открыта дорога для фильмов со взрослым рейтингом.
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23 декабря 2020 16:48
Сериал «Темные начала» продлен на третий и заключительный сезон Съемки стартуют в следующем году.
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23 декабря 2020 11:17
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