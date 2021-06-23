Дафни Кин — восходящая голливудская актриса. Родилась 4 января 2005 года в творческой англо-испанской семье. Многие из родственников Дафни связаны с кино и театром. Девочка любила бывать на репетициях и старалась запомнить реплики, повторяя за актёрами. Дома с подругой Дафни устраивала целые представления, которые назывались «Смешные девчонки».

Кинодебютом Кин стал сериал «Беженцы», в котором девочка снялась со своим отцом. Именно тогда она по-настоящему поняла, что хочет быть актрисой. Спустя год Дафни начала ходить по кастингам и вскоре получила свою первую большую роль.

Дафни с детства занимается гимнастикой и танцами, что уже пригодилось в работе. На съёмках «Логана» девочка самостоятельно выполняла часть трюков, упорно трудилась наравне со взрослыми и не жаловалась. Коллеги по съёмочной площадке были так впечатлены способностями Дафни, что режиссёр картины даже задумался о возможном продолжении истории мутанта Лауры Кинни.

Кин сравнивают с Натали Портман и Кирстен Данст, которые, как и Дафни, начали сниматься в детстве и с возрастом достигли невероятных профессиональных высот.

Родители Дафни знали, что она станет актрисой ещё до того, как девочка об этом помыслила. Вероятно, опытные актёры видели в ней ту искру и талант, благодаря которым Кин так умело воплощает своих героев.