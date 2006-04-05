В 1 сезоне 25 серии сериала «Когда плачут цикады» Рена рассказывает Оиси, что за загадочными убийствами стоят пришельцы и что они готовят биологическую атаку на Хинамидзаву. Это похоже на безумие. Но возможно, у Рены имеются собственные планы.
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