В 1 сезоне 10 серии сериала «Когда плачут цикады» злой дядя Сатоко Теппаи появился в городе, и она не пришла на занятия. Кейчи видит признаки домашнего насилия, с которым сталкивается Сатоко. У девочки явно прогрессируют проблемы с психикой.
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