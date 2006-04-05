В 1 сезоне 12 серии сериала «Когда плачут цикады» после загадочных встреч с Такано, Ири и Оиси, Кейчи мучается. В голове у него вертятся вопросы, на которые он не может найти ответ. Правда ли случился инцидент или он утратил связь с реальностью?
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