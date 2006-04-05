В 1 сезоне 20 серии сериала «Когда плачут цикады» Шион мучает деревенского лидера, желая выпытать из него важные для нее сведения о Сатоши. Но это не дает результата, только приводит Шион к противостоянию с Рикой по поводу убийств.
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